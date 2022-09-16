وزير التجارة يعينُ مجلسَ إدارة مؤقت للغرفة التجارية بنجران

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أصدرَ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين مجلس إدارة مؤقت في الغرفة التجارية بنجران مكون من أربعة أعضاء، هم: بدر بن حمود معجل الفرج، بندر بن مهدي حسين الشتيوي، علي بن مسفر صالح لسلوم، هادي بن حمد هادي اليامي.

ونصَّ القرار على تولي مجلس الإدارة المؤقت تصريف مهمات مجلس الإدارة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ابتداءً من صدور القرار يوم أمس 19 صفر 1444 إلى حين صدور قرار وزاري بتشكيل مجلس للدورة الجديدة القادمة.

كما نصَّ القرار على اختيار رئيس المجلس ونائبيه في أولى اجتماعات المجلس المؤقت.

وكان معالي وزير التجارة قد أصدر قراراً بإسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة غرفة نجران، وحلَّ المجلس؛ نظرًا لثبوت تجاوزات حدود صلاحيات؛ مما أدى لتعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهامها.