وزير التجارة يعين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة

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أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وهم: الشيماء مشاط، سلطان أزهر، عبدالله كامل، عبدالله قاضي، علياء الصواف، نبيل الثقفي، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد لأربع سنوات، بدءًا من تاريخ صدور القرار الوزاري بتشكيل المجلس بتاريخ 12 صفر 1444هـ.

وبذلك يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 12 عضواً، حيث أعلنت وزارة التجارة في شوال الماضي، فوز 6 مترشحين في الانتخابات، وهم: أحمد الشريف، وخالد الحارثي، وفواز الشريف، وفيصل قايد، ومصطفى رجب، ونائف الزايدي.