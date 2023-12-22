وزير التجارة يعيّن 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة

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أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، وهم: أحمد بن سعود محمد الزغيبي، وغازي بن جمال إبراهيم قطب، وفهد بن عليان منير السهلي، وفؤاد بن خالد عبيد الجربوع، وصالح بن خالد عبدالعزيز الخلف، ومازن بن إبراهيم بن بكر رجب، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة (1445_1449هـ).

وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 12 عضوا، حيث أعلنت وزارة التجارة في 22 جمادى الأول، عن فوز 6 مترشحين في الانتخابات، وهم: نايف بن عوده محمد الحربي، ونايف بن مبيريك مبروك الجابري، عصام بن سالم محمد الهلالي، عبدالله بن محمد أحمد الجهني، خالد بن رويفد مناور الصاعدي، حازم بن عبدالله محسن الصقيري.