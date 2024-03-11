وزير التعليم: الاحتفاء بيوم العلم يجسّد قيمته ودلالاته الوطنية عبر تاريخ الدولة السعودية

المناطق_واس

قدّم معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان باسمه واسم جميع منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم العَلم، وما تجسّده من تعبير عن قيمة العلَم ورمزيته ودلالاته الوطنية والتاريخية الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ التأسيس وحتى العصر الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

ونوّه بأهمية الاحتفاء بالعَلم لما يمثّله من معانٍ سامية تعكس الرمز والهوية لوطن الشموخ، وبما يعزّز فينا قيم الانتماء والولاء، والمواطنة الصادقة، حيث يجسّد التطلعات نحو المستقبل المشرق، ويحاكي السيادة والإنجاز المتميّز الذي نعيشه في أمن ورخاء، وتلاحم وطني على مر التاريخ؛ كما أنه يشكل العمق الراسخ والرواية التي نحكيها ونغرسها في أبنائنا وبناتنا.

وأوضح معاليه أن العَلم السعودي يروي قصة الوطن ومراحل نهضته، ويرسّخ الاعتزاز والفخر بالعلَم الوطني لدى الطلاب والطالبات، والتأكيد على أهمية احترام الأجيال الناشئة لراية المملكة الخفاقة، بما تحمله من مضامين السلام والحكمة التي تتوارثها الأجيال.

وأشار البنيان إلى أن وزارة التعليم تحتفي بقطاعاتها وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بيوم العلَم طوال هذا الأسبوع، من خلال إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة في المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية؛ تعبيراً عن الفخر، واستذكاراً لقيم الوفاء والاعتزاز بتاريخنا العريق وتراثنا الوطني والحضاري.

واختتم وزير التعليم تصريحه بالتأكيد على مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالي، راجياً الله أن يديم على المملكة قيادة وشعباً نعمة الأمن والاستقرار.