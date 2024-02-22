وزير التعليم: دعم القيادة الرشيدة عزّز مكانة التعليم السعودي كنموذج عالمي في التطور

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رفع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس” الذي يوافق 22 فبراير من كل عام.

وقال وزير التعليم: “إن يوم التأسيس ذكرى غالية على أبناء وبنات الوطن، حيث تؤصل كفاحاً عريقاً لتحقيق الوحدة الوطنية، وتروي فصولاً من التلاحم والبناء، الذي استمر بلحمة المواطنين مع القيادة، منذ زمن التأسيس قبل 300 عام وحتى زمن الرؤية المباركة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-.

وأضاف الوزير البنيان “أن المملكة تعيش في أجمل حللها هذا اليوم؛ وهي تتوشح الماضي بصوره، ووقفاته التاريخية، وتؤسس لذكرى خالدة ومرحلة ملهمة، نغرسها في أجيال المستقبل، ونعزّز من خلالها الولاء لقيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، والانتماء لهذه الأرض المباركة التي تحتضن أطهر البقاع، وتحاكي برؤيتها الطموحة مستقبل الأجيال وطموحات قادتنا -حفظهم الله-، الذين لم يألوا جهداً في سبيل الوصول بنا إلى مانحن عليه اليوم من نهضة شاملة، وتنمية مزدهرة في مختلف المجالات”.

وأشار معاليه إلى أن التعليم يأتي ضمن الأولويات التي تحظى بالدعم المستمر والرعاية الدائمة من لدن القيادة الرشيدة، وهو مايحملنا مسؤولية الاستمرار في تطوير منظومة التعليم، والتأسيس لنماذج تعليمية مميزة على جميع المستويات وفي مختلف المراحل التعليمية، والتأكيد على الاهتمام برحلة الطالب التعليمية بأدق تفاصيلها، وصناعة بيئة جاذبة تحتضن أبنائنا وبناتنا منذ مراحل الطفولة المبكرة وصولاً إلى التعليم الجامعي بمجالاته وتخصصاته.

وأكد البنيان أن منظومة التعليم في المملكة تمر بمراحل مفصلية تأتي متزامنة وموائمة لرحلة التغيير التي تعيشها المملكة والسعي نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإعداد مواطن منافس عالمياً بما يملكه من معارف ومهارات، ومؤهلاً لسوق العمل المستقبلي، ومسهماً في دعم التنمية والاقتصاد الوطني، سائلاً الله أن يحفظ للمملكة قيادتها وأن يمن علينا بنعمة الأمن والأمان.