وزير التعليم مهنئًا المعلمين بيومهم العالمي: نقدر جهودكم ودوركم في بناء الإنسان

وقال البنيان، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أهنئ زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم؛ مقدرًا جهودهم، ومشيدًا بعطاءاتهم، ومشيرًا لدورهم التربوي في بناء الإنسان، وتكوين مجتمع منافس يُحقّق أهداف التنمية المستدامة للوطن».