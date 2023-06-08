وزير التعليم يرأس الاجتماع الـ 116 لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جلسته (116) برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان وحضور معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

ورفع معالي وزير التعليم الشكر لخادم للحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الدعم المتواصل الذي تجده منظومة التدريب والتعليم، معربًا عن شكره لأصحاب السمو أمراء المناطق على دعمهم المستمر لقطاع التدريب التقني والمهني، ويتضح جليًا هذا الاهتمام في الرعاية التي تحظى بها فعاليات التخرج ومعارض التوظيف والدعم الذي يجده القطاع الخاص في المناطق.

ونوّه معاليه بالمنجزات التي حققها متدربو ومتدربات المؤسسة من خلال حصولهم على 10 جوائز في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات (آيتكس) الذي أقيم في ماليزيا بمشاركة 33 دولة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها منسوبو المؤسسة لصالح نجاح العملية التدريبية.

وناقش المجلس بعد ذلك عدة موضوعات اتخذ على أثرها عددًا من القرارات والتوصيات.