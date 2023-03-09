وزير التعليم يرعى المهرجان المسرحي الجامعي الثالث بجامعة الملك سعود

المناطق_الرياض

يرعى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان يوم الأحد القادم، المهرجان المسرحي الجامعي الثالث للجامعات السعودية ( بنسخة الديودراما ) والمعرض المصاحب، الذي تنظمه جامعة الملك سعود، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس للجامعة ويستمر لمدة خمسة أيام.

ويشمل المهرجان المسرحي على عدد من العروض المسرحية المتنوعة تقدمها الجامعات المشاركة خلال الخمسة أيام من المهرجان، ودورات في كتابة النص المسرحي ودورة إعداد الممثل المسرحي وأنشطة ثقافية وترفيهية وفنون آدائية والسحب على جوائز قيمة للحضور داخل المعرض المصاحب للمهرجان.