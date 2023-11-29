وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض

المناطق-واس

رفع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، بعد حصولها على 119 صوتاً في الاقتراع الإلكتروني للدول الأعضاء الـ180بالمكتب الدولي للمعارض.

وقال وزير التعليم : إن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي يأتي تتويجاً للمرحلة الاستثنائية التي تعيشها، والتحوّل غير المسبوق الذي تشهده في مختلف المجالات، حيث تواصل المملكة تحت ظل قيادتنا الحكيمة – أيدها الله- استكمال عقد النمو والتطوير والسعي نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، وتعكس للعالم حجم التغيير والازدهار الذي سيجعل منها وجهة حضارية وثقافية واقتصادية لجذب الحالمين من مختلف دول العالم.

وأضاف الوزير البنيان أن الملف السعودي الذي قاده سمو ولي العهد – حفظه الله- باقتدار؛ لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض بنسخته الجديدة، يبرهن للعالم قدرة المملكة على استشرافها المستقبل، والتعايش مع التحديات الدولية ومعالجتها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ويسهم في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن المملكة وضعت يدها على المحاور الرئيسة التي من شأنها أن تصنع عالماً مختلفاً باقتصاده وبيئته وإنسانه؛ لتقيم معرض “إكسبو” تحت شعار ( معاً نستشرف المستقبل) الذي سيجمع العالم على أرض المملكة العربية السعودية.