وزير التعليم يشارك في اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين لعام 2023م

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شارك معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان في اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين الذي عقد اليوم، برئاسة معالي وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال الهندي دارمندرا برادان، ومشاركة وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.

وقدّم معاليه التهنئة لجمهورية الهند على ما تحقق لمجموعة عمل التعليم من نجاحات خلال سنة الرئاسة الهندية، مشيراً إلى أهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان، ومحرك رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد البنيان على ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بقطاع التعليم وتنمية رأس المال البشري، حيث يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، مما انعكس على تطوير سياسات استراتيجية إصلاح التعليم وتطويره في المملكة.

وأشار معاليه، إلى أهمية رفع جاهزية الأنظمة التعليمية في دول المجموعة وغيرها، وتعزيز التعاون الدولي بما يحقق مستقبلاً زاهراً ومستداماً لشعوبها، كما تمنى معاليه النجاح لجمهورية البرازيل الاتحادية خلال رئاستها لمجموعة العشرين خلال العام القادم 2024م.