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وزير التعليم يلتقي بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 8:20 مساءً

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التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، وذلك على هامش مشاركة معاليه في قمة تحويل التعليم المنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقدم وزير التعليم خلال اللقاء الشكر لمنظمة الأمم المتحدة على استضافة وتنظيم قمة تحويل التعليم، كما استعرض معاليه مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إستراتيجية المملكة في تطوير المناهج التعليمية والخطط الدراسية ومراجعتها المستمرة بما يعزز أهداف التنمية المستدامة وينمي مهارات القرن الحادي والعشرين، ويرسخ مفهوم المواطنة العالمية لدى الطلبة، إلى جانب تقدم الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية، مثل: تصنيف شنغهاي، وتصنيف كيو إس (QS)، إضافة إلى تقدم المملكة في مجال الأبحاث العلمية والنشر العلمي.

 

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حضر اللقاء سمو الأميرة هيفاء المقرن المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو، والسفير عبدالعزيز الواصل رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 8:20 مساءً
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Waleed

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