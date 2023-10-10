وزير التعليم يلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

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التقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني؛ لاستعراض أوجه التعاون القائمة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وفرص التعاون المستقبلية بين البلدين.

وناقش اللقاء الشراكات بين الجامعات السعودية وجامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وبرامج التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات في البلدين، إلى جانب التعاون القائم بين المراكز البحثية وسُبل تعزيزها, لا سيما في المجالات النوعية ذات الاهتمام المشترك.