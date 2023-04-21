وزير التعليم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان باسمه ونيابةً عن منسوبي التعليم، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وثمّن معاليه الدعم والاهتمام الذي يحظى به التعليم في المملكة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مؤكدا أهمية مسؤولية العمل لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو بناء الإنسان وتعزيز مستويات التنافسية العالمية لدى أبناء وبنات المملكة، منوها بجهود المملكة واستعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزّوار خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً استمرار الفرق الكشفية التابعة لوزارة التعليم بالقيام بالأدوار التطوعية المنوطة بهم، ومساندة الجهات المختصة بخدمة المعتمرين من خلال مايقدمونه من أعمال إنسانية واجتماعية تعكس حجم التكامل والعمل البنّاء.

ودعا معاليه الله -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يُعيد هذه المناسبة ووطننا ينعم بالأمن والاستقرار والخير والبركة، وأن يحفظ للمملكة قيادتها الرشيدة والبلاد من كل سوءٍ ومكروه وسائر بلاد المسلمين.