وزير الثقافة والإعلام السوداني: الحكومة لن توافق على كل ما يتنافى مع استقلال ومبادئ البلاد

أكد “جراهام عبد القادر” وزير الثقافة والإعلام السوداني، على أن الحكومة لن توافق على كل ما يتنافى مع استقلال ومبادئ البلاد.

وقال في تصريحات لـ “العربية”، أن الحكومة السودانية تعمل بكل جهد من أجل إنهاء الحرب الدائرة في الأراضي السودانية لتحقيق استقرار الشعب السوداني.

وأوضح أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي حول المخربين للبلاد، وستعمل في أقرب وقت على فض الخلافات والمنازعات.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إيجاد صيغة توافقية لإنهاء الصراع المسلح الذي أنهك البلاد.