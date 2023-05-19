وزير الثقافة يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون

المناطق ـ واس

التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة في مدينة البندقية بجمهورية إيطاليا، اليوم، وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية الإيطالية لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين عبر توقيع مذكرة تفاهم في هذا الجانب.

وجرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثقافية الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي في مختلف المجالات، ومن بينها مجالات التراث، وفنون العمارة والتصميم، والفنون البصرية، والمتاحف، والأزياء، وفنون الطهي، والموسيقى، إلى جانب التأكيد على تنفيذ المشاريع الثقافية المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الدولية التي تقام في البلدين بما يخدم البلدين الصديقين وشعبيهما.

حضر اللقاء من الجانب السعودي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبد الرحمن الكنعان، ومدير الشراكات في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ناصر القحطاني، ونائب سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا نواف بن حمود الشيباني.