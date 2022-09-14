وزير الثقافة يجتمع مع وزيرة الثقافة والفنون الجميلة الكمبودية في إندونيسيا

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اجتمع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في مدينة ماجيلانغ الإندونيسية، بمعالي وزيرة الثقافة والفنون الجميلة في مملكة كمبوديا فويورنج ساكونا، ، وذلك على هامش اجتماع وزراء ثقافة دول مجموعة العشرين 2022 الذي استضافته جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين في الحفاظ على التراث من خلال المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية “الإيكروم”، والتباحث حيال التعاون في المجالات الثقافية بين المملكتين، وخاصة تلك التي تتميز بها مملكة كمبوديا مثل الحرف اليدوية والأزياء.

وقدم سموه في نهاية الاجتماع دعوة لمعالي الوزيرة الكمبودية لزيارة المملكة والاطلاع على المشهد الثقافي السعودي والتعرف على ثقافتها وشعبها وأبرز معالمها التراثية، إلى جانب دعوة الفنانين والمثقفين الكمبوديين للمشاركة في المهرجانات المقامة في المملكة.

حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.