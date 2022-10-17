وزير الثقافة ينوه بمضامين الخطاب الملكي في مجلس الشورى

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نوه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح سموه أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام للإنسان وتطوير بلادنا وتنميتها، عبر نهضة شاملة ومستدامة تنطلق من مكتسبات ماضينا العريق ومقومات حاضر المملكة المزدهر للوصول إلى مستقبل مشرق .

وعزا سموه ما تحقق من إنجازات محلية ودولية للمملكة العربية السعودية إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تنطلق من إيمان عميق بعزيمة الشعب السعودي وقدرته على تجاوز التحديات وصناعة النجاحات .

وأشار إلى ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من تأكيد على أن المشروعات الفريدة في بلادنا تأتي في ضوء تطوير ما لدينا من مقومات اقتصادية وثقافية .

كما أكد سموه حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز تاريخنا التراثي والحضاري في المشاريع السعودية الضخمة يعكس مكانة الثقافة بجميع قطاعاتها في أولويات خطط التنمية والتطوير .

ونوه بما تشهده القطاعات الثقافية من دعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعزيز حضورها في مناحي الحياة بوصفها من مقومات جودة الحياة، وجزء أساسي من رؤية المملكة 2030 .