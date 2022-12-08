وزير الثقافة يهنئ القيادة بمناسبة إقرار الميزانية

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فع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 – 1445 هـ (2023م).

وقال سمو وزير الثقافة: “إن مضامين الميزانية تعكس النجاحات الكبيرة التي تحققت في ظل قيادة حكيمة وملهمة، وتؤكد مضي المملكة قدماً نحو تحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية 2030”.

وأكد أن القطاعات الثقافية في المملكة تعيش عصرًا ذهبيًا في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – رعاهما الله – ودعمهما التاريخي وغير المسبوق للثقافة بوصفها محورًا رئيسًا في مسيرة التنمية.

وأشار سموه إلى استمرار رحلة البناء في القطاعات الثقافية وصولاً إلى أهداف الرؤية الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله-، ووفق منظومة ثقافية تعمل على التحفيز والدعم والتمكين.