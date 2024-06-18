وزير الثقافة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج لهذا العام 1445 هـ

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رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445 هـ.

وقدم سموه الشكر إلى العاملين من جميع القطاعات لما قدموه من جهدٍ وتفانٍ في خدمة ضيوف الرحمن تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيراً إلى أن خدمة ضيوف الحرمين من حجاج بيت الله، ثقافة سعودية متأصلة، تتوارثها الأجيال، وتجسد استشعار السعوديين لشرف المكان والزمان.

وقال: “ورث السعوديون جيلاً بعد جيل ثقافة خدمة حجاج بيت الله الحرام، شرف نقدمه إلى جميع ضيوف الرحمن من كل الثقافات والأعراق واللغات”، منوهاً بتكامل الجهود بين القطاعات المشاركة كافة في خدمة أكثر من 1.8 ملايين حاج وحاجة من أكثر من 200 دولة، بفضل من الله ثم دعم وحرص من القيادة الحكيمة.

وسأل سمو وزير الثقافة الله -عزّ وجلّ- أن يديم الأمن والرخاء والنماء على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.