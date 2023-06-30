وزير الثقافة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

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رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هـ .

وقدم سمو وزير الثقافة شكره إلى العاملين كافة من جميع القطاعات لما قدموه من جهد وتفان في خدمة ضيوف الرحمن تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيراً إلى عظم الخدمة المقدمة والتي تعكس العديد من ملامح الثقافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن إكراماً لهم وإجلالاً للشعيرة التي قدموا من أجلها.

وقال سموه: “نفخر ونعتز في المملكة العربية السعودية بخدمة ضيوف الرحمن، سيراً على النهج الأصيل في ثقافتنا، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى تكامل الجهود بين القطاعات المشاركة كافة في خدمة أكثر من 1.8 ملايين حاج وحاجة من أكثر من 150 دولة، بفضل من الله ثم دعم وحرص من القيادة الحكيمة”.

وسأل سمو وزير الثقافة الله عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والنماء على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.