وزير “الحج”: المملكة خفضت التكلفة النهائية على الحاج والمعتمر

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أكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أن المملكة نفذت حزمة من المبادرات النوعية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لتأدية المناسك، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة النهائية على الحاج والمعتمر.

وأضاف “الربيعة”، خلال زيارته لمقر منظمة التعاون الإسلامي، أن هذه المبادرات شملت فتح منافسة بين شركات مقدمي خدمات الحج لأول مرة في هذا العام؛ مما أسهم في تخفيض التكلفة على الحجاج ورفع مستوى كفاءة الخدمة المقدمة لهم، بالإضافة إلى تخفيض التأمين الصحي للمعتمرين بنسبة 63%، وللحجاج بنسبة 73%، مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم.

وأشار إلى إطلاق مبادرة طريق مكة، والتي تهدف إلى تقليص وقت انتظار الحجاج في المطار إلى 15 دقيقة، واستفادت منها 7 دول، تشمل: باكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وتركيا، والمغرب، وكوت ديفوار، وإندونيسيا.

وذكر أن المملكة قدمت مشاريع كبرى لخدمة ضيوف الرحمن، أبرزها توسعة الحرم المكي بتكلفة 200 مليار ريال، كأكبر بناء في التاريخ، وإنشاء قطار الحرمين بتكلفة تقدر بـ 60 مليار ريال، ليختصر المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى قرابة الساعتين، إضافة إلى تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بأكثر من 64 مليار ريال، وتطوير المساجد التاريخية والأماكن الأثرية الإسلامية؛ بهدف خلق تجربة إيمانية ثرية لضيوف الرحمن بمختلف فئاتهم.

وكان وزير الحج والعمرة قد عقد لقاءً مع مندوبي وممثلي وقناصل الدول الأعضاء بالمنظمة وأجهزتها المتفرعة، تطرق فيه إلى الجوانب المتعلقة بجهود وترتيبات المملكة لحج هذا العام 1444هـ.