وزير الحج والعمرة: المملكة تستقبل 31.6 ألف حاج ماليزي موسم 1444هـ

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كشف وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم (الاثنين)، استقبال المملكة 31.6 ألف حاج ماليزي خلال موسم 1444هـ.

وأوضح الربيعة، خلال مؤتمر صحفي عقده في ماليزيا، أن فتح المنافسة بين مقدمي خدمات الحج يهدف لتخفيض التكلفة على الحجاج، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى عدد من القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا للتسهيل على ضيوف الرحمن، أبرزها تخفيض مبلغ التأمين للحاج بنسبة 73%، واستخراج التأشيرات إلكترونيًا عبر منصة “نسك”، وإتاحة أداء العمرة لحاملي جميع تأشيرات دخول المملكة، بالإضافة إلى إلغاء شرط وجود المحرم للمرأة، وإمكانية الحصول على الفيزا الإلكترونية متعددة الدخول، سواء في بلد الحاج أو عند الوصول.

وأعلن “الربيعة” إطلاق منصة “نسك” بلغة الملايو الماليزية، بما يضمن تسهيل إصدار التأشيرات وباقة الإقامة والتنقل، مشيرًا إلى إمكانية إصدار الماليزيين التأشيرات إلكترونيًا أو عند الوصول.

ونوه باستمرار مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا لإنهاء إجراءات سفر الحجاج من بلدهم، مشيدًا بالتزام وتنظيم المعتمرين والحجاج الماليزيين، والذي وصفه بأنه “سلوك إسلامي حضاري يحتذى به”.