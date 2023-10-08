وزير الحج والعمرة وسفير المملكة يفتتحان مركز “تأشير” بالعاصمة تونس

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افتتح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، في العاصمة تونس، اليوم، مركز ” تأشير”، ليكون بذلك المركز رقم 84 المنتشر في 40 دولة حول العالم.

وأوضح معالي وزير الحج والعمرة في كلمة له بالمناسبة، أنه من خلال المركز ومن خلال الخدمات المقدمة فيه، ستصدر التأشيرات للمملكة العربية السعودية في خلال 24 ساعة، وهو يأتي في إطار التسهيلات التي تحرص عليها القيادة الكريمة لزيارة المملكة بكل يسر وسهولة.

من جانبه أشار السفير الصقر، إلى أن المركز يأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها القيادة الحكيمة في خدمة ضيوف الرحمن؛ وهو يجسد حرص المملكة على مواكبة التطور حول العالم وتسهيل الخدمات وتقريبها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.