وزير الحج والعمرة يؤكد الاهتمام بالتوسع في الشراكات التوعوية

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أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أهمية التوسع في الشراكات التوعوية من أجل تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين وتحقيق راحتهم وسلامتهم، منوهاً بإن التوعية تلعب دورًا حاسمًا في تجويد الخدمات وتحسين الإجراءات ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه ورشة العمل الاتصالية لتوعية ضيوف الرحمن التي نظمتها وزارة الحج والعمرة، بحضور شركاء منظومة الحج والعمرة، وشركاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن، في إطار جهودها تعزيز التوعية لضيوف الرحمن، وتبادل المعرفة والخبرات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وأشار معاليه إلى أهمية نشر الوعي في توجيه الحجاج والمعتمرين بشأن الإجراءات اللازمة والمخاطر المحتملة المتعلقة بالحج، مؤكداً الاهتمام بدعم وبناء المبادرات التي تسهم في رفع وعي ضيوف الرحمن، من أجل تحسين تجربة الحاج والمعتمر، ودعا إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون الفعال لتعزيز المبادرات التوعوية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والجودة في خدمة ضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن تزايد أعداد ضيوف الرحمن بفضل التسهيلات التي قدّمتها المملكة، تضاعف من حجم التحدي والحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي، ليكون متنوعًا في الطرق والوسائل والمحتوى.

وشدد على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر وتوفير بيئة ملائمة ومريحة تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة.

وتهدف الورشة الاتصالية إلى إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتفعيل الشراكات التوعوية وتبادل الخبرات، بجانب بناء رسالة توعوية شاملة وتعزيز الوصول من خلال توحيد الجهود التوعوية لمنظومة الحج والعمرة.