وزير الحج والعمرة يختتم زيارته إلى باكستان وبنغلاديش

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اختتم معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، زيارته الرسمية إلى جمهوريتي باكستان الإسلامية وبنغلاديش الشعبية، التي استمرت مدة 5 أيام، بهدف تسليط الضوء على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين، والاجتماع بعدد من المسؤولين لمناقشة إجراءات قدوم معتمري جمهوريتي باكستان وبنغلاديش، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

وتأتي تلك الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الدولية التي انطلقت مطلع العام الماضي، 2022، امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة الإسلام والمسلمين من جميع أنحاء العالم.

وأكد معالي الدكتور توفيق الربيعة أن الزيارة تكللت بالنجاح ولله الحمد، بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ــ وتعاون وترحيب من الأشقاء في الحكومة الباكستانية والحكومة البنغلادشية، مشددًا على أن الزيارة تأتي في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة وجميع قطاعات منظومة خدمة ضيوف الرحمن على تقديم أفضل التسهيلات لجميع المعتمرين، بما يضمن توفير الوقت والجهد، ويرفع من جودة الخدمات.

وشهدت الزيارة لقاءات متنوعة مع قيادات شركات تقديم خدمات العمرة الباكستانية والبنغلادشية، لتعزيز العلاقات بما يضمن تطوير رحلة ضيوف الرحمن القادمين من باكستان وبنغلاديش إلى المملكة، كما تم تنظيم معرض “نسك” الذي سلط الضوء على سلسلة التسهيلات التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في رحلة ضيوف الرحمن، والتطورات في الخدمات المقدمة لضمان رحلة أكثر راحة وطمأنينة.

وأتاح معرض “نسك” للزوار التعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها “منصة نسك” لخدمة ضيوف الرحمن، وإبراز المعالم التاريخية والأنشطة الثقافية المتنوعة والمواقع الفريدة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع أنحاء المملكة لإثراء تجارب المعتمرين.