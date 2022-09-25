وزير الحج والعمرة يرأس وفد المملكة لزيارة جمهوريتي كازاخستان وأوزباكستان

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يرأس معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، غداً , وفد المملكة لزيارة جمهوريتي كازاخستان وأوزباكستان، لبحث سبل التعاون المثمر بين الجانبين فيما يتعلق بتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين لأداء نسكهم بسهولة ويسر، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وتأتي الزيارة امتدادًا للعلاقات التاريخية بين الجانبين، واستمرارًا للجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية العاملة ضمن منظومة العمرة لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة ضمن مسارات إلكترونية متطورة، ولتنويع الخيارات والحلول المُقدمة للمعتمرين ضمن المنصات الإلكترونية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتنقل بين مدن المملكة للتعرف على التنوع الثقافي أثناء وجودهم في المملكة.

وستشهد الزيارة توقيع عددٍ من الاتفاقيات في إطار تسهيلات الخدمات وزيادة التوعية ضمن جهود الوزارة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، إضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات الرسمية لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة المعتمرين والزائرين من تلك الدول، وتسهيل قدومهم لأداء نسك العمرة والزيارة.