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وزير الحج والعمرة يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج 1445هـ

20 يونيو 2024 - 10:40 مساءً

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رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.

 

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وقال معاليه: يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابةً عن جميع العاملين في منظومة الحج والعمرة بصادق التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وذلك بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل توجيهاتكم السديدة، والدعم غير المتناهي الذي تقدمونه في سبيل راحة وخدمة ضيوف الرحمن، والمتابعة الدقيقة لكل ما يحقق راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

 

 

وأضاف: بتوفيق الله ثم بدعمكم الكريم سنواصل العمل على تقديم خدمات استثنائية غير مسبوقة لضيوف الرحمن تحت مظلة رؤية السعودية 2030، داعياً الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام.

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20 يونيو 2024 - 10:40 مساءً
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