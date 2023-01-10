وزير الحج والعمرة يزور جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” بجدة

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زار معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام في محافظة جدة خلال الفترة من 16 إلى 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق من 9 إلى 12 يناير 2023 م.

واطلع معاليه خلال الزيارة على أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، ومبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.