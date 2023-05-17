وزير الحج يفتتح الجولة التعريفية لـ “نُسُك” والمعرض المصاحب لها في قطر

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افتتح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة في العاصمة القطرية الدوحة اليوم ، الجولة التعريفية لمنصة “نُسُك” والمعرض المصاحب لها بحضور عدد من مسؤولي الهيئة السعودية للسياحة والجهات ذات العلاقة و70 شريكاً من القطاع الخاص يمثلون شركات السفر والعمرة.

وتأتي هذه الجولة “نُسُك” ضمن جولاتها العالمية والإقليمية للتعريف بالخدمات والتسهيلات وفرص التعاون التي تقدمها المنصة الوطنية الموحدة لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وفرصة مميزة تجمع المسؤولين والشركات من البلدين؛ لبحث سبل التعاون المشترك؛ والاستفادة من التقنيات والمعلومات والخدمات المتاحة؛ التي تسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وتضمنت الجولة تعريفاً شاملاً للمنصة والخدمات التي تقدمها لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة وللشركات العاملة في قطاع السفر والعمرة، كما وفّرت منصة للشركات من البلدين للالتقاء والتعارف، وبحث فرص التعاون لتقديم العروض والخدمات للمعتمرين والزوار من دولة قطر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجولات التعريفية لمنصة “نُسُك”، البوابة السعودية الجديدة التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة؛ بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتُقدّم المنصة للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر الراغبين بأداء العمرة خدمة الاطلاع على المواعيد المتاحة وحجز موعد للحصول على تصريح عمرة، كما توفر خيارات متعددة من باقات العمرة، والزيارة، والخدمات الأخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت المملكة قد أعلنت تباعاً عن عدد من التأشيرات المتاحة التي يمكن من خلالها زيارة المملكة وأداء العمرة؛ بعد التسجيل في منصة “نُسُك”، ومنها التأشيرة السياحية الإلكترونية التي أصبحت متاحة إلكترونياً للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تأشيرة المرور وتأشيرة زيارة الأهل والأصدقاء، بجانب تأشيرة العمرة، كما سبق وأن تمت إتاحة التأشيرة الإلكترونية لمواطني 49 دولة وللمقيمين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ولحاملي تأشيرات الولايات، المتحدة والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.