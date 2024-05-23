وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الخامسة والثلاثين والدفعة الأربعين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين 35، والدفعة 40 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني، ورئيس الجهاز العسكري المكلَّف بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، وقائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الركن سعود بن ناصر الزيد.

وعقب وصول سموه عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية كلمة عبَّر فيها عن سعادته وسعادة جميع منسوبي الكلية برعاية سمو وزير الحرس الوطني، حفل التخرج، موضحاً أن تخريج دفعة جديدة من الضباط الذين يغادرون قاعات التعليم وميادين التدريب في الكلية لهذا العام، وقد بذلوا جهدهم وكدّو الذهن والجسد طمعاً لأن يكونوا فاعلين في وطن لا يزال يحصد الأهداف والمراتب الأولى في مضمار السباق العالمي في التنمية والنهوض الحضاري مكافحين لنيل شرف الخدمة والذود عن حياض البلد ومقدساته.

وعبر الخريجون من جانبهم في كلمة ألقاها الطالب العسكري معتز القرشي، عن شكرهم لسمو وزير الحرس الوطني لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور العرض العسكري العام الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، والعرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية، ثم أدى الطلبة نشيد كلية الملك خالد العسكرية.

كما شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن “شهداء الواجب ” استعرض فيه أسماء طلبة الكلية من أبناء الشهداء والمصابين، بعد أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، ثم ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد الدكتور تركي بن سهل العتيبي، ثم أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية العميد تركي بن عبدالرحمن السريع النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، حيث كرَّم سموه الطلبة المتفوقين، كما تسَّلم سموه هدية تذكارية من قائد كلية الملك خالد العسكرية.

ثم التقطت الصور التذكارية لسمو وزير الحرس الوطني مع الخريجين، وفي ختام الحفل عُزف السلام الملكي.‏‫