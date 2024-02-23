وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم التأسيس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة يوم التأسيس.

وقال سموه :” إن يوم التأسيس يبعث على الفخر والاعتزاز، ويبرز عراقة هذا الكيان العظيم وجذوره الراسخة في عمق التاريخ، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون، على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وقيامها على أسس متينة وثابتة من كتاب الله جلّ وعلا وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، لترسي ركائز الحق والعدل والاستقرار السياسي والاجتماعي، وينطلق مشروع بناء أول وحدة وطنية في العصر الحديث، رغم التحديات والصعوبات التي واجهتها، ولتتوالى بعد ذلك تضحيات الرجال الأبطال، الذين شيدوا بنيان هذا الكيان المتين، بخطى ثابتة وعزيمة راسخة، ومسيرة كفاح غير مسبوقة، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة، وتوحيد أرجاء المملكة العربية السعودية، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله- ، على نفس النهج القويم من كتاب الله وسنة نبيه”.

وأضاف سموه ” أن اهتمام القيادة الرشيدة ـ أعزها الله ـ باعتماد هذا اليوم، كمناسبة وطنية سنوية، تخليداً لما تشكله من رمزية هامة بجميع دلالاتها وأبعادها في مسيرة بناء هذه الدولة، واستحضار ذلك التاريخ المشرف، ورحلة الكفاح الملهمة، التي أسست وأقامت هذا الوطن الشامخ، واستلهام للقيم العالية والمعاني السامية التي تعزز اللحمة الوطنية، وتربط الأجيال بالعمق التاريخي والإرث الحضاري لهذه الدولة التي تنطلق من ماضٍ تليد وعريق، إلى حاضر مزدهر ومستقبل أكثر نماءً واستقراراً وازدهاراً -بمشيئة الله-“.

واختتم سموه قائلاً: إن المملكة تعيش اليوم – ولله الحمد -ـ أزهى عصورها وعهودها، تجدداً وتطوراً وتحديثاً ومواكبة، مع المحافظة على هويتها الأصيلة وموروثها العريق وحضارتها الممتدة والمتجذرة، داعياً الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورفعته ورخاءه.