وزير الحرس الوطني يستقبل قائد القطاع الأوسط بالوزارة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بمكتبه في مقر الوزارة اليوم، قائد القطاع الأوسط بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن شويط العتيبي وأركانات القطاع.

وأكد سمو وزير الحرس الوطني على تسخير جميع الجهود للمحافظة على الجاهزية العسكرية لتحقيق أهداف الوزارة والمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية.

كما اطلع سموه على جاهزية قيادة القطاع الأوسط الذي يعد أحدى منجزات مرحلة تطوير وتحول الوزارة التي يشرف عليها سموه، التي ستعمل على تعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة وتحقق مبدأ وحدة القيادة من خلال القيادة والسيطرة علي جميع قوات الوزارة في القطاع الاوسط، ودعم عملية صنع القرار وسهولة الاستخدام للقوات بكفاءة وجاهزية عالية، حيث سيكون للقيادة دور رئيسي في تنفيذ مبادرات التحول الخاصة بالقوات في القطاع الأوسط وصولا لتحقيق الأهداف الاستراتجية للوزارة، بالإضافة إلى تنفيذها الخطط العملياتية في المنطقة ومواجهة التهديدات الدفاعية والأمنية، وقد بدأ العمل في إنشاء قيادة القطاع الأوسط خلال الأشهر الماضية ومخطط أن يستكمل التفعيل الكامل للقيادة على مراحل تنتهي بالربط الكامل لجميع قوات وزارة الحرس في القطاع الأوسط.

حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب سمو وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد.