وزير الحرس الوطني يستقبل قادة الوزارة وكبار مسؤوليها المهنئين بعيد الأضحى المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بمكتبه في مقر الوزارة، قادة الوزارة وكبار مسؤوليها من مدنيين وعسكريين وعدد من أمراء الأفواج، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وهنأ سموه الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للجميع دوام العون والتوفيق، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني، ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ووكيل وزارة الحرس الوطني عبدالعزيز بن صالح المهنا, ورئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح الحربي، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، وعدد من مسؤولي الوزارة من مدنيين وعسكريين.

وأقامت وزارة الحرس الوطني حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.