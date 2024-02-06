وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع الوطني الكوري

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني , في مكتبه بالوزارة, وزير الدفاع الوطني الكوري وانسيك شاين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي، وبحث فرص تطوير الشراكة في الصناعات العسكرية.

حضر الاستقبال معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ورئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ومدير مكتب الوزير ناصر بن زيد آل مهنا، ووكيل الحرس الوطني لشؤون المشاريع المهندس فهد بن عبدالله العياف، والمدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير بالوزارة الدكتور مشعل بن فواز المسعد.

ومن الجانب الكوري وزير التسليح الكوري دونغ هوان ايوم والوفد المرافق لهم.