وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ على جميع الأصعدة.

ونوه سموه إلى أن ما تحقق من نجاح كبير للحج كان بفضل الله تعالى ثم بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية كبيرتين وحرص دائم على توفير الخدمات كافة، وتسخير مختلف الإمكانات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسأل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، المولى -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يقدمانه من أعمال جليلة؛ لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها وازدهارها.