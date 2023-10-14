وزير الخارجية: أولوياتنا وقف المعاناة الإنسانية “الفلسطينية”

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أهمية التوصل لطريقة للخروج من دائرة العنف بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والحاجة الملحة إلى بذل جهد جماعي لمنع العودة الدائمة إلى العنف.

وقال خلال لقائه (السبت) بالرياض، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أولوياتنا تتمثل في وقف حدوث المزيد من المعاناة الإنسانية، ونزع فتيل التصعيد، والعودة إلى مفاوضات السلام، وعلى الأقل وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الوضع في غزة صعب جدًا وعلينا أن نعمل معاً على معالجة الكارثة الإنسانية وضمان دخول المُساعدات للمدنيين، مؤكداً أن هذا أمر حساس ومهم ولابد من القيام به احتراما للقانون الدولي.

ولفت ابن فرحان، إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن المدنيين دائما هم من يدفعون الثمن من كلا الجانبين لذا لا بد من الوصول إلى طريق لوقف التصعيد العسكري.

من جهته، ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنه من المهم جدا أن نعمل على حماية المدنيين، ولإيجاد مناطق آمنة في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها، لا نريد أن نرى المدنيين من كلا الجانبين يعانون.

وأوضح أن الولايات المتحدة والمملكة السعودية يعملون معا ببذل كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين، وبذل جهود أكبر حتى لا يتوسع هذا الصراع، والعمل على إحلال سلام دائم.

وقال إنه ما من دول يجب أن تتحمل الوضع الذي تلقته إسرائيل من خلال الهجوم الذي تعرضت له على يد حركة حماس، معتبراً أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا حتى آمال الفلسطينيين للمستقبل، وقال “هم يعملون على تدمير دولة إسرائيل وقتل اليهود، ويجب علينا أن نكون واضحين فيما يتعلق بحماس، وفي الوقت ذاته لإسرائيل ممارسة حقها الشرعي في الدفاع عن نفسها وعن شعبها”.