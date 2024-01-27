وزير الخارجية الأردني: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية يجب تحقيقها فورًا

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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية يجب تحقيقها فوراً، والسبيل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وإدخال ما يكفي من المساعدات وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع.

وحذر الوزير الأردني في تصريحات صحفية مشتركة اليوم مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، من أن تصاعد خطر توسع الحرب إقليمياً سيتصاعد مع كل يوم يستمر فيه العدوان.

وأكد الصفدي ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كل الخطوات اللازمة لتنفيذ إسرائيل الفوري للتدابير الإجرائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، التي تشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف، ووقف التحريض ومحاسبة المحرضين، مشددًا على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويستهدف في إطار زمني محدد وضمن خطة واضحة تحقيق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إنه لن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب في سلام إلا إذا كان أمن أحدهما جزءًا لا يتجزأ من أمن الآخر، ولا يمكن لإسرائيل أن تكون آمنة دون توفير الأمن للفلسطينيين، ولا يمكن للفلسطينيين أن يشعروا بالأمن دون أن تكون إسرائيل آمنة، ويجب على الجميع أن يقوموا بدورهم حتى يتم وقف معاناة الجانبين، ويجب علينا ألا نترك أي حجر دون أن نقلبه على الطريق نحو حل الدولتين.

وأضافت “مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا الموجودين الآن في مرافق الأمم المتحدة وأماكن أخرى ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه”، مؤكدة الحاجة الآن إلى هدنة إنسانية، للوصول لاحقًا إلى وقف إطلاق نار مستدام حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن في النهاية”.

ودعت الحكومة الإسرائيلية أن تقوم وبشكل فوري بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعديل الطريقة التي تدير بها عملياتها، مؤكدة في نفس الوقت موقف بلدها الرافض لتهجير الفلسطينيين.