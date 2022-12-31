وزير الخارجية الأمريكي يحذر من احتمالية تحور كورونا لسلالة تقهر جميع سبل مواجهة الجائحة

المناطق_وكالات

حذر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن من أن تسلل فيروس كورونا (كوفيد-19) وانتشاره في مكان ما يعني أنه قد يتحور إلى سلالات جديدة مما قد يقودنا إلى سلالة تقهر جميع الوسائل القوية جدا التي وضعناها حتى الآن لمواجهته.

وأكد بلينكن – في تغريدة نشرتها الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت – أن لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع آمنين.

وكان بلينكن قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة قطعت شوطا كبيرا في إنهاء مرحلة جائحة “كورونا” الحرجة.

جدير بالذكر أن اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 5 يناير 2023، تلزم الولايات المتحدة المسافرين الوافدين من الصين إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر إلى البلاد، وسط مخاوف من الانتشار السريع للفيروس التاجي في الصين، مما يزيد من احتمالية ظهور سلالات متحورة جديدة.