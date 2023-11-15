وزير الخارجية الإيراني السابق: أمريكا التي تتشدق بحقوق الإنسان منخرطة في المجزرة بغزة

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قال وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر صالحي، اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين في غزة صامدين رغم أنهم فاقدون لكل شيء، مؤكدا أن الولايات المتحدة التي تتشدق بحقوق الإنسان منخرطة في المجزرة التي تشهدها غزة.

وأشار صالحي في تصريحات تلفزيونية، إلى أن التهديدات الأمريكية لإيران لم تنقطع منذ 40 عاما، موضحا أن من يريد أن يفعل شيئا لا يتكلم.

وشدد الوزير الإيراني السابق على أن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها، محذرا من إشعال المنطقة، ولافتا إلى أن واشنطن لا تريد حربا مع إيران وهي أذكى مما يتخيله الإسرائيليون.