وزير الخارجية الإيراني: توفر عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية قدرات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي

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أكد حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، الجمعة، أن استئناف العلاقات الإيرانية السعودية يعود بالنفع على كلا البلدين والمنطقة.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “توفر عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية قدرات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي”.

وتابع: “إن سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية، فإن الحكومة الإيرانية تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح، وتعمل دبلوماسيتنا بنشاط وراء مزيد من الخطوات الإقليمية”.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك للرياض وطهران وبكين، نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن “بكين استضافت ورعت المباحثات بين الرياض وطهران، بعد رغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية”.

وأوضحت أن ذلك جاء “استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بدعم بكين لتطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران، وبناءً على الاتفاق بين الرئيس الصيني وكل من قيادتي السعودية وإيران”.

وأضاف: “جرت في الفترة من 6-10 مارس/آذار 2023م في بكين، مباحثات بين وفدي السعودية وإيران برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران”.

وأعرب الجانبان السعودي والإيراني عن “تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م-2022م”.

كما عبر الجانبان عن “تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها”.

وتابع: “تعلن الدول الثلاث أنه تم توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

كما اتفقا أن “يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما”، كما اتفقا على “تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998م”.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.