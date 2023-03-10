وزير الخارجية: الاتفاق مع إيران نتيجة لمحادثات استمرت سنتين

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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن الاتفاق مع إيران نتيجة لمحادثات استمرت سنتين، مؤكدًا أن المملكة تواصلت مع “طهران” إلى تفاهمات مبنية على حسن الجوار .

وأكد أن الاتفاق مع إيران يأتي من قناعة المملكة بالحوار، مشددًا على أن الحوار هو الأسلوب الأنجع لمعالجة كافة الأمور، حسبما أفادت العربية.

وأوضح أن الاتفاق مع إيران مبني على احترام سيادة الدول، مردفا: “ننظر بتفاؤل إلى المستقبل ونعمل على توطيد العلاقة مع إيران نطمح لخدمة مصالح جميع دول المنطقة وحماية أمنها”.

يأتي هذا بعدما أعلنت السعودية وإيران اليوم توصلهما إلى اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وقال بيان مشترك بين السعودية وإيران والصين إن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في بكين، يتضمن عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعاً لتفعيل تلك الخطوات وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

وأضاف البيان الثلاثي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن طهران والرياض اتفقتا أيضاً على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في عام 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

وذكر البيان المشترك أن الاتفاق تضمن تأكيد السعودية وإيران على “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.