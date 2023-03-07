وزير الخارجية: التقارير عن وجود تباعد في العلاقات الإماراتية السعودية “مبالغ فيها”

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قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الثلاثاء)، إن التقارير التي تفيد بوجود تباعد في العلاقات الإماراتية السعودية “مبالغ فيها”.

وأضاف الأمير فيصل بحسب وكالة “رويترز” أن المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط، مشيراً إلى أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يرى أن السوق ليست بحاجة لتغييرات في الإنتاج هذا العام.

وكان وزير الخارجية قد شارك في وقت سابق اليوم في اجتماع طاولة مستديرة، نظمه المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية “تشاثام هاوس”.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد خلال زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى المملكة المتحدة، العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة وبريطانيا، والتطورات التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية 2030.

وتطرق إلى التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية، كما ناقش دور المملكة في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، والحديث عن المستجدات في الملف النووي الإيراني، وجهود المملكة بدعم الأمن والتنمية في اليمن.