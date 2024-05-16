وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني

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أكد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم.

وجدد عمار في كلمته خلال أعمال الدورة العادية للقمة العربية الـ 33 المنعقدة في المنامة اليوم حرص تونس على “التجاوب مع كل المبادرات والأفكار الهادفة إلى التركيز على المسائل الجوهرية والمحورية، وإعلائها فوق كل الاعتبارات الأخرى في ظل الوضع الفارق والاستثنائي الذي تمر به المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسبل وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

وقال في السياق ذاته إن “تونس لم تدخر جهدًا لدعم القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس “.