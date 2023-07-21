وزير الخارجية التونسي يزور مقر المنظمة العربية للسياحة بجدة

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إستقبل معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور / بندر بن فهد آل فهيد بمقر المنظمة بجدة معالي وزير الخارجية بالجمهورية التونسية السيد / نبيل عمّار والوفد المرافق له بحضور معالي السفير التونسي بالمملكة العربية السعودية السيد / هشام الفوراتي.

وتم أثناء اللقاء مناقشة التعاون المشترك فيما بين المنظمة والجمهورية التونسية والذي يحظى بدعم وتحفيز فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لا سيما وأن المنظمة وبالتعاون مع وزارة السياحة التونسية تسعى لتنفيذ العديد من البرامج من أهمها تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي وإقامة العديد من المؤتمرات بالإضافة لوضع تصور للمرحلة القادمة تتعلق بتطوير وتنمية الإستثمارات السياحية وجذب السياحة العربية وإقامة مهرجان الصناعات التقليدية والحرفية وتطوير السياحة العلاجية بالاضافة الى التنسيق المشترك لتطوير بعض الوجهات السياحية التونسية وخاصةً جزيرة جربة.

و أكد معالي وزير الخارجية التونسي حرص الحكومة التونسية على تطوير التعاون المشترك مع المنظمة مشيداً بجهودها والدور الكبير الذي تقوم به من خلال برامجها و أنشطتها التي تخدم صناعة السياحة على إمتداد الوطن العربي وخاصةً تونس.

وفي نهاية اللقاء قدم آل فهيد درع المنظمة العربية للسياحة لمعالي وزير الخارجية تقديراً وعرفاناً للتعاون المتميز الذي تحظى به المنظمة من الجمهورية التونسية وعلى رأسها فخامة الرئيس مؤكداً بأن المنظمة لن تألوا جهدا لتنفيذ كافة البرامج المشتركة.

الجدير بالذكر فان السياحة التونسية حققت نموًا في دخلها بالنصف الاول من العام الجاري 2023 بنسبة تعدت ال 54.39 % محققة 2.221 مليار دينار تونسي مقارنة بنحو 1.439 مليار دينار في النصف الأول من العام الماضي مما يوضح ارتفاع الدخل السياحي بواقع 782.5 مليون دينار على أساس سنوي.