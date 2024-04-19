وزير الخارجية الجزائري يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

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أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمس مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في إطار زيارته الى نيويورك.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات القضية الفلسطينية وتبادل وجهات النظر حول آفاق إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتسريع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات القضية الفلسطينية وتبادل وجهات النظر حول آفاق إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتسريع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي.

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل على ضوء التحديات التي تفرضها مختلف الأزمات التي تواجهها دول وشعوب المنطقة.