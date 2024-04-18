وزير الخارجية الجزائري يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني والمنسق الأممي

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التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بمقر الأمم المتحدة أمس المبعوث الخاص ‏للرئيس الفلسطيني زياد أبو عمرو.‏

وتطرق الجانبان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الجزائرية إلى آخر التطورات المتعلقة ‏بالقضية الفلسطينية، لا سيما مسألة العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، ‏وشروط إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب مشروع حوكمة غزة ما بعد الحرب.‏

كما أجرى الوزير الجزائري، محادثات مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط ‏تور وينلاند، حيث شدد الجانبان خلالها التأكيد على حتمية التعجيل في توفير الشروط الضرورية ‏لإحياء مسار السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تضمن وتحفظ الحق التاريخي للشعب ‏الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف