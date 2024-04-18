وزير الخارجية الجزائري يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني والمنسق الأممي

المناطق_واس
التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بمقر الأمم المتحدة أمس المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني زياد أبو عمرو.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الجزائرية إلى آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما مسألة العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، وشروط إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب مشروع حوكمة غزة ما بعد الحرب.
كما أجرى الوزير الجزائري، محادثات مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينلاند، حيث شدد الجانبان خلالها التأكيد على حتمية التعجيل في توفير الشروط الضرورية لإحياء مسار السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تضمن وتحفظ الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف