وزير الخارجية: الخطاب الملكي يؤكد نهج المملكة الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية

المناطق-واس

نوَّه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الذي يؤكد نهج المملكة الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار سمو وزير الخارجية، إلى الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في تعزيز مكانة المملكة الدولية كونها وسيطةً للسلام ومنارةً للإنسانية، مشيراً إلى استضافة المملكة لعدد من القمم التي جمعت أكثر من (100) دولة في العام الماضي، وعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لإيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما أشار سموه إلى أن اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، يأتي تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، مشيداً بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة لكافة القطاعات الحكومية لتقديم ملف استثنائي حظي بتصويت (119) دولة.