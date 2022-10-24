وزير الخارجية: المملكة تؤمن بالعمل الدولي متعدد الأطراف لخلق عالم أكثر عدالة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان ، إن المملكة تؤكد دعمها المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الرامية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

إيمان المملكة بالتعاون الدولي

وأضاف فيصل بن فرحان،تعزيز التعاون المشترك المبني على أسس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وعدم التصعيد من استخدام قوى أو التهديد بها، فعملية السلام والغلب على التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشامل، تتطلب العمل الجماعي المشترك، وتعزيز الشراكات وإثراء التبادل الثقافي والحضاري.

وتابع” أن المملكة تؤمن بالعمل الدولي متعدد الأطراف لخلق عالم أكثر عدالة إيمانا” لتحقيق العدالة للمجتمع وشعوب العالم القادمة.