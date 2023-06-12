وزير الخارجية: المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع دول جزر البايسيفيك

قال الأمير “فيصل بن فرحان” وزير الخارجية، إن المملكة تؤكد دعم سيادة الدول واستقلالها لتحقيق الأمن والسلام العالمي، وتسعى لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين الدول العربية ومجموعة دول جزر البايسيفيك في الرياض، أن المملكة تولي اهتماما كبيرا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وأكد أن المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع دول جزر البايسيفيك، لتحقيق التعاون العربي البناء بين الدول العربية ومجموعة دول جزر البايسيفيك.