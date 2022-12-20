وزير الخارجية: المملكة ترفض أي اعتداء على أي شبر من أرض العراق

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ترأس وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الثلاثاء)، وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي انطلق في عاصمة المملكة الأردنية عمّان.

وكان ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في مقدمة مستقبلي وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ساحل البحر الميت.

يذكر أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ينطلق اليوم (الثلاثاء)، في الأردن، بمشاركة عدد من قادة الدول، حيث يبحث المؤتمر سبل دعم العراق والجهود التي يقوم بها من أجل تعزيز أمنه وسيادته وضمان استقراره وتحقيق التنمية والرخاء لشعبه.

كما يناقش المؤتمر كيفية تطوير آليات التعاون الإقليمية مع العراق في عدد من المجالات التي تشمل مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي والأمن المائي والطاقة وغيرها من المجالات التي تسهم في دعمه، بجانب بحث آليات التعاون الإقليمية التي تحقّق التكامل والأمن والاستقرار في المنطقة.